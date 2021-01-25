В Казани очевидцы сняли на видео, как два молодых человека ломали остановку общественного транспорта. Видео автор опубликовала в соцсетях.

«Это вот молодежь у нас такая, управы на них нет! Они пьяные», - сказала автор видео.

Судя по кадрам, ребята сломали заднюю стенку остановки.

«Наверное, полиции будет интересно встретиться с ребятами, а городскому исполкому предложить им возместить ущерб»

«Им неприятно жить, когда вокруг порядок»

«Лучше бы снег почистили», - пишут пользователи.

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