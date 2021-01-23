В Казани митинг в поддержку Алексея Навального, похоже, решил не оканчиваться.
Ранее мы говорили, что толпа разделилась на две части - одни шли по улице Профсоюзная, другие - по Пушкина. Цель митингующих - Кремль. Однако уже сейчас в толпе слышатся разговоры иного плана.
"Говорят, мы идем к дому Минниханова", - шушукаются в толпе.
Большая часть людей сейчас сконцентрирована возле Кремля и по улице Дзержинского. Люди выходят прямо на проезжую часть. Также сообщается, что подавляющее большинство находящихся сейчас на улицах - это подростки и молодежь.
Тем временем, стало известно, что всех журналистов отпустили. Напомним, сегодня на митинге на Баумана были задержаны несколько корреспондентов местных изданий и телеканалов. Они провели несколько часов в отделе полиции, а правоохранители так и не ответили, по какой причине их задержали.
комментарии
- А потом мы и тебя и твой ОМОН (большими буквами пишется свинья неграмотная!) - поставим к стенке. Как Николае Чаушеску. Ты будешь рыдать как 100% свинья, нам шнурки лизать и причитать - что ты свинья 100%я заблуждался? Мол тебя режим карлика таким сделал? Тварью?