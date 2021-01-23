В Казани митинг в поддержку Алексея Навального, похоже, решил не оканчиваться.

Ранее мы говорили, что толпа разделилась на две части - одни шли по улице Профсоюзная, другие - по Пушкина. Цель митингующих - Кремль. Однако уже сейчас в толпе слышатся разговоры иного плана.

"Говорят, мы идем к дому Минниханова", - шушукаются в толпе.

Большая часть людей сейчас сконцентрирована возле Кремля и по улице Дзержинского. Люди выходят прямо на проезжую часть. Также сообщается, что подавляющее большинство находящихся сейчас на улицах - это подростки и молодежь.

Тем временем, стало известно, что всех журналистов отпустили. Напомним, сегодня на митинге на Баумана были задержаны несколько корреспондентов местных изданий и телеканалов. Они провели несколько часов в отделе полиции, а правоохранители так и не ответили, по какой причине их задержали.