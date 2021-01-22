В редакцию ProKazan.ru обратилась жительница города, которая рассказала о произошедшем с ней в автобусе. По словам девушки, ее сильно травмировало дверями.

Катя ехала с работы домой, она ждала транспорт на остановке "Улица Сибгата Хакима". 43 автобус, в который она решила сесть, был переполнен, но девушка все-таки рискнула зайти в салон, так как ждать следующий не хотелось. Как выяснилось, решение было опрометчивое: теперь Катя находится на больничном.

"Когда я зашла в автобус, меня несколько раз ударило закрывающимися дверями. Водитель, видимо, не понял, почему они не закрылись с первого раза, и попробовал повторно. В итоге часть моей куртки осталась на улице, я стояла, прижатая к двери и боялась, что на следующей остановке просто выпаду из салона. Благо, обошлось, меня придержал мужчина", - рассказывает она.

Еще в автобусе нашей собеседнице стало тяжело дышать, но тогда она списала это на панику и давку. Однако и после выхода из транспортного средства проблемы с дыханием наблюдались.

"Когда я уже подъехала и вышла из этого автобуса, у меня начало сильно болеть в зоне ключиц, плеч и лопаток, а воздух я так и не могла полностью вдохнуть. Я поняла, что уже что-то не так со мной и возможно я получила повреждения. По пути домой боль усилилась, больно было шевелить руками и плечами, на выдохе кололо в зоне ключиц и боль отдавала в лопатки. Тянуть и надеяться на то, что все пройдёт, я не стала и отправилась в травмпункт, меня осмотрели и сказали, что я получила сильные ушибы в нескольких местах. Спасибо, что не переломы", - негодует Екатерина.

В травмпункте девушке сообщили, что случай оформили как дорожно-транспортное происшествие, и сказали обратиться к правоохранителям для составления заявления. Врачи прописали ей покой, сон в полусидячем положении и мази, но пока ей настолько плохо, что даже до отдела полиции Кате дойти тяжело.

"Состояние очень странное, от любых движение колет и больно, вдохнуть так и не получается, хотя прописали дыхательную гимнастику делать, вялость вот появилась. Я тут еле живая", - делится она.

В посте в группе ProKazan.ru "ВКонтакте", где было также опубликовано сообщение, девушка отметила Ассоциацию АТП Татарстана, однако никакой реакции не последовало. А казанцы обвинили в случившемся ее саму:

"Так зачем было лезть ? Лучше нормально Спокойной подождать,чем ничего не повредить... Думаю сами виноваты."

"Никто не заставлял впихиваться в переполненый автобус. Вы еще пальцы в розетку засуньте, а потом обвиняйте в последствиях энергосбытовую организацию или местного электрика", - аргументируют горожане.

Однако нашлись и те, кто поддержал пострадавшую:

"Эта гнилая система в Казани, с транспортом тут не умеют работать так все с деревень начальство, а в деревнях нет их".

"Надо полностью менять систему пассажирских перевозок. Для этого надо уволить абсолютно всех сверху донизу и нанять новых и все перестроить заново."

"Да такое тоже было два раза.хорошо хоть под колеса не попала"

"Виноват водитель" - пишут сочувствующие казанцы.

Напомним, что на днях в Госкомитете по тарифам Татарстана предложили ежегодно поднимать цену проезда на общественном транспорте на 1 рубль. Однако перевозчики с этим не согласились.

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