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ДОМ.РФ Банк развивает экспертизу сопровождения проектов КРТ в Татарстане

Служба новостей Автор статьи
ДОМ.РФ Банк сопровождает 61 проект жилищного ст...

Одним из ключевых направлений работы банка является финансирование проектов комплексного развития территорий. Сегодня в портфеле ДОМ.РФ Банка 96 проектов КРТ в разных регионах страны с градостроительным потенциалом 21 млн кв. м и совокупными кредитными лимитами 2,1 трлн рублей. Об этом рассказала управляющий директор Казанского регионального центра ДОМ.РФ Банка Ирина Яшина на Строительной неделе БРИКС в Казани.

Портфель ДОМ.РФ Банка в Татарстане включает 61 проект жилищного строительства общей площадью 4,8 млн кв. м с совокупным объемом финансирования около 400 млрд рублей. Всего банк работает в 78 регионах России, сопровождая 962 проекта общей площадью 88,7 млн кв. м.

Учитывая специфику проектов КРТ — продолжительные сроки реализации, сложную структуру обязательств и значительные затраты на создание инфраструктуры и социальных объектов, — банк предлагает застройщикам комплексное сопровождение. Оно включает проектное финансирование, КРТ-консалтинг и управление продажами.

В рамках КРТ-консалтинга эксперты банка помогают оценить градостроительный потенциал территории, определить параметры проекта и сформировать его финансовую модель, сопровождают разработку концепции и мастер-плана, а также оказывают поддержку при подготовке документов для заключения договора КРТ и взаимодействии с регионом.

Еще один инструмент — продукт «Управление продажами». Он предполагает комплексную диагностику проекта: анализ продукта застройщика, процессов продаж, маркетинга и ценообразования. По итогам формируется план изменений, а специалисты банка сопровождают его внедрение, помогая повысить эффективность сбытовых процессов.

«Для успешной реализации проекта КРТ важно с самого начала выстроить его экономику с учетом всех особенностей территории, инфраструктурных обязательств и сроков освоения. Мы предлагаем застройщикам экспертную поддержку на разных этапах — от оценки градостроительного потенциала и формирования финансовой модели до настройки маркетинга и продаж. Такой подход позволяет комплексно работать с рисками проекта и создавать условия для его устойчивой реализации», — отметила Ирина Яшина, управляющий директор Казанского регионального центра ДОМ.РФ Банка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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