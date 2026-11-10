Покупатели квартир по семейной ипотеке всё чаще делают выбор в пользу просторного жилья. Если ещё год назад трёхкомнатные квартиры составляли около 12% сделок по программе в компании «Суварстроит», то в октябре 2026 года их доля достигла 55%.

Изменения заметны и за последний месяц. В сентябре на трёхкомнатные квартиры приходился 51% сделок, а в октябре показатель вырос ещё на четыре процентных пункта. В компании связывают такую динамику с изменениями условий семейной ипотеки и желанием покупателей решить жилищный вопрос на несколько лет вперёд.

Почему семьи стали выбирать квартиры побольше

Одной из причин стал принцип «одна семья — одна льготная ипотека», действующий с февраля 2026 года. Если раньше покупатели могли рассчитывать на повторное использование программы при соблюдении определённых условий, теперь семьи всё чаще предпочитают сразу приобретать квартиру с запасом площади.

На спрос повлияли и изменения, вступившие в силу 1 октября. По оценке «Суварстроит», увеличение доступной суммы кредита расширило возможности семей с тремя и более детьми при выборе просторного жилья.

При этом сентябрь стал особенно активным месяцем: семьи с одним ребёнком стремились оформить ипотеку до повышения ставки. В октябре количество сделок вернулось к более привычным значениям, однако интерес к трёхкомнатным квартирам сохранился.

Какие квартиры выбирают покупатели

Помимо площади, семьи обращают внимание на готовность жилья к переезду и удобство планировки.

В ЖК «Станция Спортивная» и «Южный парк» покупатели активно рассматривают квартиры с готовым ремонтом. Ещё один востребованный вариант — планировки с мастер-спальнями, где для родителей предусмотрено отдельное пространство. Такие решения представлены в ЖК «Батталовский».

В проектах «Суварстроит» доступны квартиры как в готовых, так и в строящихся домах. Для покупателей действует субсидированная семейная ипотека со ставкой от 1,5% годовых. Её размер зависит от количества детей и условий конкретного предложения.

Также можно воспользоваться программой «Нашим людям» для представителей социально значимых профессий или трейд-ином при продаже имеющегося жилья.

Для большинства предложений субсидированная ставка действует без увеличения стоимости квартиры. Исключения предусмотрены для программы «Нашим людям», а также квартир с дизайнерским ремонтом в ЖК «Южный парк» и «Времена года». В этих случаях субсидирование предполагает удорожание жилья. Полные условия кредита, включая срок действия ставки, необходимо уточнять перед оформлением сделки.

До конца 2026 года в «Суварстроит» допускают новый рост покупательской активности, однако повторения сентябрьского всплеска не ожидают.