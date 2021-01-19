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Фото Prokazan.ru

Перевозчики Татарстана высказались против повышения стоимости проезда на 1 рубль ежегодно

19.01.2021, 14:10 512 13 prokazan.ru

Ассоциация АТП Татарстана выступила против предложения повышать стоимость проезда в общественном транспорте на 1 рубль ежегодно. Об этом сообщили в объединении перевозчиков. 

Предложение на Коллегии Госкомитета по итогам 2020 года высказал его председатель Александр Груничев. По мнению перевозчиков, это только "закрепит нищенское существование транспортной отрасли Казани на долгие годы". Председатель Ассоциации Сергей Темляков пояснил, что перевозчики просят дифференцированной оплаты, а не подъема ее для всех слоев населения. 

"Александр Груничев отказался ввести оплату за наличный расчет в автобусах 35 рублей. Он предложил поднять проезд для всего населения. Перевозчики этого не просили! Перевозчики направили предложения сохранить нынешний тариф по транспортной и банковской картам, ничего не менять и для льготников. Сделать проезд выше за наличный расчет для тех, кому все равно, платить 30 или 35 рублей. <..> Почему Александр Груничев решил поднять стоимость проезда для студентов, многодетных семей, малоимущих, незащищенных слоев населения, льготников (как нам известно? некоторые пенсионеры пополняют транспортный проездной с пенсии, так как лишились льготы)?", - задаются вопросом перевозчики.

Также в Ассоциации ссылаются на опыт других городов: при повышении стоимости за наличный расчет увеличивается доля безналичной оплаты, что делает систему доходов прозрачной, так как данные с валидатора поступают сразу в налоговую и кондукторы лишаются возможности класть деньги в карман. За экипажами автобусов в этом направлении также усилен контроль, если кондуктор повторно "ворует", то его уволят. Но наказывать, по мнению Темлякова, надо не только работников АТП. 

"Перевозчиков обвиняют, что кондуктора предлагают проехать дешевле, а деньги кладут себе в карман. Пассажиры, которые на это соглашаются, тоже ведь воруют у автотранспортного предприятия! Совершают поездку стоимостью 30 рублей, а отдают за нее только 20. Считаю, что таких пассажиров тоже надо привлекать к ответственности", - пояснил Темляков. 

Он также заявил, что транспортная сфера в РТ "спонсирует" благоустройство парков, которым так гордятся в республике. 

"Казань не была бы такой привлекательной, если бы не вкладывались миллиарды рублей из бюджета Татарстана в создание и развитие парков и скверов. Это делается, в том числе, и за счет транспортников! В отличие от Самары и Нижнего Новгорода транспортным предприятияv не оплачивают транспортную работу, как того требует законодательство. Получается, транспортная отрасль - спонсор создания парков и привлекательности Казани! Транспорт сегодня умирает, и от мудрых решений Правительства Татарстана зависит многое. Даже то, смогут ли туристы добраться до тех же парков на общественном транспорте или им придётся идти пешком", - заметил он.

В Ассоциации отметили: они не хотят, чтоб повышение стоимости проезда ударило по необеспеченным категориям пассажиров, перевозчики требуют полной компенсации перевозки льготников либо оплаты работы транспортных предприятий из бюджета. 

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Общественный транспорт Деньги
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комментарии

Горожанин
2
19 января 2021
14:22
А то, что водятлы автобусов ПДД нарушают постоянно, не включают печку, не объявляются остановки - это тоже от недостатка денег? Или все-таки наплевательское отношение к своим обязанностям и сервису?
Горожанин
1
19 января 2021
14:30
23 января выходим гулять на улицу, просто гулять, просто дышать воздухом
User
4
19 января 2021
15:05
Просите поддержки у государства , как в других регионах , почему народ должен покрывать все издержки , народ итак оьбодран как липка со всех сторон !
Сэр Гей
2
19 января 2021
15:58
У коня член огромный, когда кончает как из пушки бьет :-) Нужна очень тренированная попа чтобы пережить его эякуляцию.
В ответ на комментарий пользователя
User
3
19 января 2021
15:59
Можно еще просто перепихнуться по-дружески всем мужчинам. Мне нравится твое предложение.
В ответ на комментарий пользователя
23 января выходим гулять на улицу, просто гулять, просто дышать воздухом
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Горожанин
0
19 января 2021
17:16
Темляка понесло конечно, такой бред несет, спонсоры парков - хапуги перевозчики. Ну насмешил, лопоухий!
Горожанин
0
19 января 2021
19:48
Стыдно поднимать многодетным проезд? А значит обычным работягам, без всякой соцподдержки - как нечего делать, добро пожаловать в трещину!!!
Горожанин
0
19 января 2021
19:50
У х*еадминов слово п о ж а л у й с т а - матерное, вы знаете где ваш котел
Горожанин
0
19 января 2021
20:02
Это когда разноцветные выйдут они оценят твое предложение
В ответ на комментарий пользователя
Можно еще просто перепихнуться по-дружески всем мужчинам. Мне нравится твое предложение.
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Горожанин
1
19 января 2021
22:26
Свежий воздух только в Победилово , идите гулять туда.
В ответ на комментарий пользователя
23 января выходим гулять на улицу, просто гулять, просто дышать воздухом
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Горожанин
0
19 января 2021
22:50
Политика - разделяй и властвyй. Знаешь такую?
В ответ на комментарий пользователя
Стыдно поднимать многодетным проезд? А значит обычным работягам, без всякой соцподдержки - как нечего делать, добро пожаловать в трещину!!!
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Горожанин
0
19 января 2021
22:53
Разве Соломон страдал стыдом?
В ответ на комментарий пользователя
Стыдно поднимать многодетным проезд? А значит обычным работягам, без всякой соцподдержки - как нечего делать, добро пожаловать в трещину!!!
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Ага
0
19 января 2021
23:05
Голубой воришка, прям как я, обожаю таких.

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