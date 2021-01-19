Ассоциация АТП Татарстана выступила против предложения повышать стоимость проезда в общественном транспорте на 1 рубль ежегодно. Об этом сообщили в объединении перевозчиков.

Предложение на Коллегии Госкомитета по итогам 2020 года высказал его председатель Александр Груничев. По мнению перевозчиков, это только "закрепит нищенское существование транспортной отрасли Казани на долгие годы". Председатель Ассоциации Сергей Темляков пояснил, что перевозчики просят дифференцированной оплаты, а не подъема ее для всех слоев населения.

"Александр Груничев отказался ввести оплату за наличный расчет в автобусах 35 рублей. Он предложил поднять проезд для всего населения. Перевозчики этого не просили! Перевозчики направили предложения сохранить нынешний тариф по транспортной и банковской картам, ничего не менять и для льготников. Сделать проезд выше за наличный расчет для тех, кому все равно, платить 30 или 35 рублей. <..> Почему Александр Груничев решил поднять стоимость проезда для студентов, многодетных семей, малоимущих, незащищенных слоев населения, льготников (как нам известно? некоторые пенсионеры пополняют транспортный проездной с пенсии, так как лишились льготы)?", - задаются вопросом перевозчики.

Также в Ассоциации ссылаются на опыт других городов: при повышении стоимости за наличный расчет увеличивается доля безналичной оплаты, что делает систему доходов прозрачной, так как данные с валидатора поступают сразу в налоговую и кондукторы лишаются возможности класть деньги в карман. За экипажами автобусов в этом направлении также усилен контроль, если кондуктор повторно "ворует", то его уволят. Но наказывать, по мнению Темлякова, надо не только работников АТП.

"Перевозчиков обвиняют, что кондуктора предлагают проехать дешевле, а деньги кладут себе в карман. Пассажиры, которые на это соглашаются, тоже ведь воруют у автотранспортного предприятия! Совершают поездку стоимостью 30 рублей, а отдают за нее только 20. Считаю, что таких пассажиров тоже надо привлекать к ответственности", - пояснил Темляков.

Он также заявил, что транспортная сфера в РТ "спонсирует" благоустройство парков, которым так гордятся в республике.

"Казань не была бы такой привлекательной, если бы не вкладывались миллиарды рублей из бюджета Татарстана в создание и развитие парков и скверов. Это делается, в том числе, и за счет транспортников! В отличие от Самары и Нижнего Новгорода транспортным предприятияv не оплачивают транспортную работу, как того требует законодательство. Получается, транспортная отрасль - спонсор создания парков и привлекательности Казани! Транспорт сегодня умирает, и от мудрых решений Правительства Татарстана зависит многое. Даже то, смогут ли туристы добраться до тех же парков на общественном транспорте или им придётся идти пешком", - заметил он.

В Ассоциации отметили: они не хотят, чтоб повышение стоимости проезда ударило по необеспеченным категориям пассажиров, перевозчики требуют полной компенсации перевозки льготников либо оплаты работы транспортных предприятий из бюджета.

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