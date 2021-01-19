Председатель Госкомитета по тарифам Татарстана Александр Груничев предложил раз в год повышать стоимость проезда в общественном транспорте. По его мнению, необходимая сумма повышения - 1 рубль. Предложение он высказал на Коллегии комитета по итогам 2020 года.

Необходимость ежегодного роста тарифов он обосновал тем фактом, что обычно они изменяются раз в несколько лет и сразу на значительную сумму. Повышение на такую сумму укладывается в разрешенный рост тарифов на коммунальные услуги, отметил он.

Напомним, ранее перевозчики РТ выступили с предложением поднять стоимость проезда до 35 рублей за наличный расчет - они считают, что тариф должен быть дифференцированным. Предложение казанцы приняли "в штыки": горожане продолжают жаловаться на работу общественного транспорта: автобусов недостаточно, а в конце 2020 года сразу три их них сгорели. Прокуратура назвала причины пожаров.