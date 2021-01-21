Вечером 20 января угарным газом в Казани отравились шесть человек: случаи произошли в Дербышках - там пострадали дети, и в Авиастроительном районе.

В 23:15 в МЧС от медиков поступило сообщение о том, что двое жителей дома №14 по улице Годовикова отравились угарным газом и находятся в больнице №7. Сообщается, что это мужчина 1996 года рождения и женщина 1998 года рождения, они проживали в квартире на втором этаже шестиэтажного дома. Пострадавшие госпитализированы с отравлением средней степени тяжести. Причина происшествия устанавливается.

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