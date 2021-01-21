Очередной случай отравления угарным газом зафиксировали в Казани, снова пострадали дети.

По информации МЧС Татарстана, инцидент произошел накануне вечером в Дербышках, сообщение поступило в ведомство около половины десятого вечера из дома №26 по улице Солидарности.

В двухкомнатной квартире на первом этаже находились женщина 1993 года рождения и трое детей - 2014, 2016 и 2020 годов рождения, они получили отравление угарным газом средней степени тяжести. Причина происшествия устанавливается.

Напомним, на днях из квартиры на проспекте Ибрагимова также были госпитализированы двое детей с отравлением угарным газом. Вопросом занимается прокуратура Татарстана.

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