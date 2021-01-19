19 января днем поступило сообщение о пожаре в Зеленодольске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«На месте происшествия пожарные установили, что горит квартира на третьем этаже. Из-за сильного задымления жильцы не смогли самостоятельно выйти на улицу. Пожарные выводили людей с помощью спасательных капюшонов и по автолестнице. Среди спасенных было двое детей», - говорится в сообщении.

На данный момент причина пожара устанавливается. По предварительной информации – неосторожность при курении в состоянии опьянения. Жильца сгоревшей квартиры в пьяном виде эвакуировали и передали медикам.

Напомним, вчера сразу пять человек отравились угарным газом в Татарстане. По факту отравления двух детей прокуратура региона начала проверку.