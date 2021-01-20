18 января скончался уроженец Татарстана, участник Великой Отечественной войны и ветеран прокуратуры Вадим Мельников. Об этом сообщается на сайте Агрызского района.

«Вадим Михайлович родился в 1926 году в Агрызе. В апреле 1944 года был призван в армию, принимал участие во взятии Кенигсберга. В 1950 году был демобилизован, после окончания в 1953 году Казанской юридической школы получил направление в прокуратуру Кировской области, проработав там более 24 лет», - говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается.

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