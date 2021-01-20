Волонтеры, которые лечат кота Тишку после пожара в поселке Васильево, сообщили, что ему нашли хозяев. После выздоровления кот поедет в Москву.

Старые хозяева Тишки отказались от него и сделали его виновником пожара. На данный момент кот находится в ветеринарной клинике.

Как передает телеграм-канал Mash Iptash, кот дышит только через кислородную маску и не встает. Кстати пользователи в недоумении от мнения хозяев, что причиной сгоревшей квартиры стал Тишка.

Напомним, волонтеры и бывшие хозяева спорят из-за кота, которого спасатели откачали на пожаре под Казанью.

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