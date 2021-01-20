Новый год наступил, а изменения не пришли, именно так считают жители Татарстана, которые в сети пожаловались на высокие цены в продуктовых магазинах. В частности речь шла о подсолнечном масле, стоимость которого варьируется от 89 до 219 рублей.

«Вроде еще до нового года обещали снизить цены на масло и другие продукты, но этого не произошло! Кажется, что еще дороже все стало», - написал автор поста.

В комментариях собрались любители обсудить дела правительственные.

«Они только говорить могут красиво, а на деле одни отписки»

«Что такого произошло что цены поднялись? Солнце перестало что ли светить или подсолнухов меньше стало расти»

«Обещали и дальше обещать»

«Обещали ж не снизить, а не повышать больше»

«Лучше бы зарплаты так повышали, как цены на продукты».

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