Сегодня, 19 января, в Казани горел грузовой автомобиль.

По данным МЧС Татарстана, сообщение о происшествии поступило в ведомство в 9:21. Около строения по адресу проспект Ямашева, 17 горел отсек грузовика Shacman f 2000. Площадь возгорания составила 0,5 квадратного метра, в результате возгорания никто не пострадал, а сам пожар потушили еще до прибытия огнеборцев.

Напомним, с начала недели это уже далеко не первое сообщение о возгорании машин: так, накануне в столице Татарстана воспламенились сразу три автомобиля.

Читайте также:

В Казани из горящей квартиры спасли мужчину, который был без сознания