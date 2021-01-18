18 января в Казани около 16:24 поступило сообщение о пожаре в квартире в жилом доме по улице Победы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«Прибывшие пожарные установили, что пожар происходит в квартире на площади 10 кв. м. В помещении был обнаружен мужчина, он был без сознания. Пожарные вынесли его и передали скорой помощи», - говорится в сообщении.

Через полчаса пожар в квартире ликвидировали. На данный момент устанавливается причина возгорания.

Напомним, это не первое возгорание сегодня в Казани. За первую половину дня сгорели сразу три машины.

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