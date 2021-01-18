В Казани молодой человек вышел на одиночный пикет к часам на Баумана. На плакате у него написано «Свободу Навальному». Об этом пишут в соцсетях.

«Координатор нашего штаба Олег Емельянов вышел с одиночным пикетом в поддержку Алексея Навального», - написали в группе штаба политика в сети.

В комментариях поддержали активиста.

«Молодец. Надо выходить всем вместе»

«Один в поле...»

«Герой!!»

«Безумству храбрых поем мы песнь... Вера, терпение, упорство..., тебе парень».

После возвращения в Россию Алексея Навального задержали полицейские, 18 января днем стало известно, что его арестовали на 30 суток, до 15 февраля 2021 года.

Читайте также:

- В объятия Родины: политика Алексея Навального задержали сразу после возвращения в Россию.