Пресс-служба МВД Татарстана сообщила подробности страшного ДТП в Буинском районе, произошедшего сегодня: как сообщалось ранее, 57-летний водитель "Лады" въехал в грузовик и погиб на месте. Как передают правоохранители, на 2 км дороги Казань-Ульяновск-Дрожжаное водитель легковушки, предположительно, не уступил дорогу грузовому автомобилю и въехал в него. "Лада" от столкновения получила механические повреждения, но жизненное пространство в салоне сохранилось. Но это не помогло избежать гибели: сообщается, что водитель не был пристегнут ремнями безопасности.

Как передают правоохранители, в прошлом году на дорогах Татарстана произошло 181 ДТП, в которых погиб 91 человек, 222 получили травмы из-за несоблюдения требования об использовании ремней безопасности.

Это не единственная смертельная авария за сегодня в республике: на трассе в Татарстане столкнулись две "Лады", погиб человек.