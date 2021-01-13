Вчера вечером в Казани мать с ребенком отравились угарным газом у себя в квартире. Инцидент произошел в доме № 15 по улице Ибрагимова, сообщение о происшествии поступило в 20:52. У мальчика 2014 года рождения выявили отравление средней степени тяжести, его госпитализировали в ДРКБ. У матери ребенка, девушки 1995 года рождения, медики диагностировали отравление легкой степени тяжести, от госпитализации она отказалась.
Причина происшествия устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
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