В Татарстане пожарные спасли кота. Пожар произошел в поселке Васильево, в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

«В квартире горел диван и часть стены, пожарные быстро потушили огонь, а на кухне обнаружили закопченного и испуганного кота. Его вынесли на свежий воздух и провели реанимационные мероприятия с помощью дыхательного аппарата», - говорится в сообщении.

Предварительной причиной пожара могла стать детская шалость с огнем (в квартире были мама и 2-летний сын). Но свекровь женщины утверждает, что виновником произошедшего мог стать тот самый бедолага-кот, по ее словам, он постоянно ходил гадить за газовую плиту.

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