В соцсетях жители выложили видео с пожаром на Мамадышском тракте в Казани. Писали, что горит магазин. Позже выяснилось, что горели кисок с шаурмой и ларек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

«Сообщение о возгорании поступило в 18:28, ликвидация открытого горения в 19:06, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В комментариях к видео жители пошутили про огненную шаурму и особый вид ее приготовления.

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