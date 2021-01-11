Сразу две свалки грязного снега нашли экологи в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

«Первоначально на складировании грязного снега на проспекте Заречье попался водитель грузового самосвала, при повторном рейде снег по площадке расталкивал экскаватор-погрузчик», - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливается собственник участка, а собственники транспорта вызваны в управление министерства для составления административного материала. В ведомстве напомнили, что снег загрязнен реагентами, при таянии они попадают в почву и загрязняют водные объекты. Именно поэтому для вывоза снега определены специальные площадки.

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