Представители Роспотребнадзора Татарстана подали в суд на блогера Жукмана и объяснили иск тем, что мужчина порочит деловую репутацию ведомства. Информация появилась в профиле «Нет произволу.ру» в Инстаграм.

«Роспотребнадзор подал в суд на блогера Жукмана по защите деловой репутации. Требует убрать посты. Жара», - написали авторы поста.

В видео, которое опубликовал блогер, он рассказывает о ситуации с тестами на коронавирус и назвал ролик «Выродки из росдурнадзора», чему и возмутились представители ведомства.

В иске Роспотребнадзор требует удалить ролики с канала «Жукман» и с дальнейшим размещением его в сети, а также удалить комментарии под роликом. Вторым пунктом в иске представители ведомства требуют опровергнуть информацию, которая порочит деловую репутацию управления.

В комментариях пользователи были возмущены.

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«Со стороны Ведомства избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права и проведена некачественная досудебная подготовка, в том числе по сбору доказательственной базы (отсутствуют доказательства, подтверждающие юридически значимые обстоятельства по данной категории споров). Иск заведомо бесперспективный».

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