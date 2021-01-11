В соцсетях жители Казани обсуждают объявление, которое было опубликовано на сайте Авито. Молодой человек предлагает свои услуги по расчистке машины от снега.

«Приеду, сам со своей щеткой почищу снег с машины», - написано в объявлении.

За свои услуги молодой человек просит 300 рублей. В сети пользователи возмутились такому поведению молодежи.

«Кто последний в очередь на завтра?»

«Вот если найдётся тот кто начнёт этот же самый снег продавать своим соседям, то это необычная личность»

«Сейчас бы подзаработать 300 рублей в 25 лет»

«Интересно найдётся ведь дурак, который согласится!»

К слову об очистке дворов в Казани, власти города пообещали к утру 11 января почистить дороги. 10 января из-за снегопада произошло много ДТП на трассе под Казанью.