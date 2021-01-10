Ночью в Зеленодольске на улице Сайдашева у магазина "Верный" произошла массовая драка. Информация об этом появилась в социальных сетях. Предположительно, двое мужчин что-то не поделили, позвали своих друзей и устроили крупную драку.

По кадрам видеозаписи видно, что всего в "махаче" участвует около 30-40 человек. Причем у многих в руках железные прутья. Как сообщают соцсети, кто-то из местных жителей вызвал правоохранительные органы, которые и задержали разбушевавшихся участников драки. Так же известно, что было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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