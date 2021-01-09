В Казани пропал 39-летний мужчина - Ильдар Кашапов. Его ищут поисковый отряд "ЛизаАлерт" Республики Татарстан. О его местонахождении ничего неизвестно уже с 30 декабря. Отряд распространяет информацию о его приметах и надеется, что кто-то из казанцев заметит его на улице.



Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие.

Одежда: черная куртка-пуховик, синие джинсы, черные летние ботинки, темно-серая шапка.

В случае, если вы видели похожего человека, просьба обращаться к инфоргу поиска Ларисе - 89173948050.

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