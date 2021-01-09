Владелица магазина в Зеленодольске Олеся Королева пожаловалась на работу полицейских. Она утверждает, что они незаконно выписали ей штраф, увидев без маски на рабочем месте. При этом рабочий день, как она рассказывает, к тому моменту еще не начался, в магазине не было посетителей, а маску женщина сняла, чтобы оправиться после прихода на работу.

"Вот такие "красавцы" посетили наш магазин 8.01.21 и стали обвинять в отсутствии маски. Утром открыла свой магазин, секунд на 15 сняла маску, чтобы снять верхнюю одежду и быстренько привести себя в порядок и тут как тут эти "красавцы" заходят в магазин и начинают обвинять в отсутствии маски, хотя маску я одела тут же, как только сняла верхнюю одежду. Вот скажите мне, люди добрые, я что-нибудь нарушила?" - пишет женщина в посте Инстаграм. - Абсолютно ничего не слышат, а только обвиняют и твердят о протоколе".

Чтобы разобраться с ситуацией, женщина пригласила своего мужа, оказавшегося майором МВД, однако и ему за час дискуссии не удалось объяснить незаконность выписанного штрафа.

"Вероятно, не хотели признавать свои неправомерные действия! Мы все понимаем, что у них план, но какие-то границы должны, наверно, быть? Мы целый день находимся на рабочем месте в маске, такое чувство, что скоро возле туалетной кабинки будут встречать! Безобразие и беспредел!" - отметила она.

Олеся также вспомнила, что полицейские не предъявили удостоверения и не сообщили свои фамилии. Теперь женщина планирует направить на сотрудников жалобу в прокуратуру.

"Очень хотелось бы, что бы руководство объявили выговор этим молодым и некомпетентным сотрудникам и разъяснили, как работать с людьми, которые соблюдают законы и требования и кого нужно ловить, в не кидаться на всех и каждого!" - пообещала она.

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