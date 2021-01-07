За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Известно, что все случаи - контактные. Из них 27 человек госпитализированы, остальные 62 остались на лечении в домашних условиях. Также выявлено два случая заражения детей до 18 лет. Больше всего новых коронавирусных больных выявлено среди лиц старшей категории - от 50 до 60 лет (30 человек) и средней - от 30 до 50 лет (18 случаев). По 14 человек заразились в категориях от 60 до 70 и от 70 до 80, 7 человек - в группе лиц от 80 до 90. Меньше всего заражений среди молодежи - это 4 человека от 18 до 30 лет.



Географически заражения сконцентрированы в Казани - это 47 случаев от общего количества. Также много новых болезней в Набережных Челнах (14), Буинсом районе (8), по три случая в Арском и Высокогорском районах и по два - в Кукморском, Нижнекамском, Сабинском и Тетюшинском. Во всех остальных выявлено по одному случаю заражения.

На сегодняшний день, 7 января, в Татарстане зарегистрировано 13 907 случаев COVID-19. Из них 10 860 выздоровели, в том числе 19 человек за последние сутки.

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