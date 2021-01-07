В двух городах Татарстана, Казани и Набережных Челнах, начали работу пункты приема новогодних елок для утилизации. Об этом сообщает Приволжская экологическая компания.
В Казани сдать дерево можно в любое время с 8 по 31 января по следующим адресам:
- проспект Победы 141, оранжевый контейнер на территории зимнего бульвара ТЦ "МЕГА"
- ул. Аделя Кутуя 160, зеленые контейнеры возле офиса Поволжской экологической компании
Компания также предупреждает, что перед этим необходимо тщательно очистить елку от новогодних игрушек и мишуры.
"Собранные в Казани деревья отправятся на ферму и станут кормом для коз и теплой подстилкой для животных, в Челнах елки измельчат в щепу, которая пойдет на топливо для печей", - сообщают о дальнейшей утилизации в компании.
Крупным организациям, желающим сдать партию деревьев, необходимо связаться собственно с компанией.
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