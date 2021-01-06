Жительница Казани Арина, мама троих детей и блогер, рассказала о происшествии на Свияжских холмах. После катания на оборудованной трассе на тюбингах она и ее маленькая дочь получили тяжелые травмы.

По словам женщины, все произошло 1 января. Семья решила покататься, однако с самого начала блогер отметила, что все это было "не безопасно": никто не контролировал катающихся, не объяснял правила поведения на склоне.

"Я скатывалась с Катей. Мы заехали на боковую стенку и.. Потом я не помню. Муж с Ромой съехал за нами. Я стояла на коленках, лицо в крови, Катя была в стороне. Память ко мне вернулась уже после того, как мы провели какое-то время в медпункте. У Кати перелом Бедра. Пока ехали на скорой, я Очень надеялась, чтоб всё оказалось не сложно. У самой всё болело и было как в тумане. Её оперировали 2 часа. Оскольчатый перелом бедра", - поделилась жительница Казани в своем "Инстаграме".

Сама женщина также получила сотрясение и растяжение, а также рассказала, что в больницу привезли мальчика, который травмировался на тюбинге - у него было кровоизлияние в мозг, его не спасли, а также девушку с переломом ребер и пробитым легким. Сейчас впереди у дочери блогера - три месяца лечение в аппарате Илизарова, а в семью уже приезжали правоохранители, чтобы взять показания. Однако женщина считает, что расследовать инцидент не будут, так как "не простые люди владеют этим комплексом".

"Ребёнок, который и 10 минут не может сидеть спокойно, вынужден будет много месяцев быть без движения.

И ещё куча, куча разных сложностей. ВСЕ травматологи и нейрохирурги в детской и взрослой больнице говорят, что тюбинги самые опасные зимние забавы. И почему их не ЗАПРЕТЯТ???",- негодует автор поста.

Также блогер показала собственные травмы и отметила, что в ДРКБ, где она посменно с мужем находится с пострадавшей дочерью, к ним относятся очень внимательно.

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