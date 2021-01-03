В сети появилось еще одна видео опасного катания на тюбингах. Водитель привязал его к машине и катал пассажира.

«Когда пословица «Любишь кататься - люби и саночки возить» не работает», - подписал видео автор.

В комментариях, конечно же, не одобрили подобные катания.

«В самом начале чуть все не закончилось, виском о березу. Авторам было бы весело»

«Это конечно очень весело, сам так катался ,только на санках, но вот подруги на ватрушке не повезло ,прямой ногой в дерево ушла ,теперь железные пластины в стопе»

«Напомните, сколько людей по своей тупости разбились на ватрушках подобным образом»

«Не понимаю такой адреналин, рискуя жизнью и здоровьем»

«Зима как всегда уносит вместе с собою лихачей на ватрушке»

«Найдут оштрафую прав лишат»

«Прав лишать таких нужно».

Напомним, вчера мы уже рассказывали об одних любителях экстремально покататься.

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- Появились подробности происшествия в ТЦ "Казань Молл". Ранее там, по сообщениям очевидцев, собрались пожарные машины.