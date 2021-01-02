В сети появилось видео, как казанцы катаются по улицам, привязав ванну. Видимо молодые люди хотят быть в тренде, и снимают ролики в тик-ток.

«Шло 1 января, мы развлекались, как могли», - подписал видео автор поста.

Комментаторы налетели тут же, не обошлось без негатива.

«Хочу кататься на ванной( или в ванной, как там правильно)»

«А что ещё делать в деревне»

«Суету наводят пацаны на красный газ в пол жмут»

«Мда...»

«Весело,весело встретим Новый год!!!»

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