В сети появилось видео, как казанцы катаются по улицам, привязав ванну. Видимо молодые люди хотят быть в тренде, и снимают ролики в тик-ток.
«Шло 1 января, мы развлекались, как могли», - подписал видео автор поста.
Комментаторы налетели тут же, не обошлось без негатива.
«Хочу кататься на ванной( или в ванной, как там правильно)»
«А что ещё делать в деревне»
«Суету наводят пацаны на красный газ в пол жмут»
«Мда...»
«Весело,весело встретим Новый год!!!»
К другим новостям:
- Хотели как лучше, а получилось...В Зеленодольске чтобы попасть на главную елку, нужно было отстоять очередь в толпе.
- А вот и последствия употребления алкоголя (а может и не только)
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