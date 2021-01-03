Вечером 2 января появилась информация о происшествии в торговом центре «Казань Молл». Очевидцы сообщали, что к ТЦ съезжаются пожарные машины.

Как сообщили корреспонденту Prokazan.ru в пресс-службе МЧС Татарстана, сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в ТЦ поступило в 19:07.

«Эвакуация посетителей не проводилась. На данный момент проводится проверка. По камерам видеонаблюдения было установлено, что неизвестный на парковке нажал ручную пожарную сигнализацию», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, вечером 2 января пожарные выезжали тушить квартиру в казанском ЖК «Арт сити».

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