Несмотря на первый день нового года и коронавирусные ограничения, казанцы выстраиваются в очереди за развлечениями. Так, в социальных сетях появилось фото столпотворения у входа в казанский аквапарк "Ривьера".
Также на видео попали большие очереди у пунктов проката на кремлевской набережной.
Комментаторы реагируют на увиденное с юмором:
"Точно не корона, бро?", - пишет мужчина, цитируя известную песню.
"С похмелья самое то" - комментирует женщина увиденное.
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