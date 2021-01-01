Несмотря на первый день нового года и коронавирусные ограничения, казанцы выстраиваются в очереди за развлечениями. Так, в социальных сетях появилось фото столпотворения у входа в казанский аквапарк "Ривьера".

Также на видео попали большие очереди у пунктов проката на кремлевской набережной.

Комментаторы реагируют на увиденное с юмором:

"Точно не корона, бро?", - пишет мужчина, цитируя известную песню.

"С похмелья самое то" - комментирует женщина увиденное.

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