На странице в «Инстаграм» волонтер Юлия Хакимова рассказала, что решила устроить праздник для всеми известного инвалида «дяди Саши», которого на самом деле зовут Дима. Оказалось, он никогда не отмечал Новый год.

«Мы заехали в магазин, купим ему вкусняшек, чтобы он смог встретить новый год с людьми, с которыми живет в комнате. Салатики, курочку. Пусть они тоже порадуются», - сказала Юлия.

Ранее, она рассказала, что ей начали угрожать люди, которые удерживали инвалида.

А также стала известна история спасения бездомного. Выяснилось, что он был в рабстве сначала у армян, а затем у цыган.