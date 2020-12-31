Новые улицы появятся в Советском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, улицы будут носить название Цветущая, Хоррият, Чудесная и Алгарыш. Соответствующее постановление было опубликовано в сборнике документов города.

Напомним, ранее в том же районе образовалось девять новых улиц.

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