Новые улицы появятся в Советском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Так, улицы будут носить название Цветущая, Хоррият, Чудесная и Алгарыш. Соответствующее постановление было опубликовано в сборнике документов города.
Напомним, ранее в том же районе образовалось девять новых улиц.
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