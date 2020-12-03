Девять новых улиц появится в Советском районе Казани. Об этом говорится на сайте мэрии столицы Татарстана.

Так, новые улицы будут располагаться вблизи гостиничного комплекса «Дубай». Них названия будут весьма интересными и символичными: Улица Процветания, Наследия, Ихтирам, Познания, Вдохновения, Яхшлык, Гаделлек, Гармонии, Хикмят.

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