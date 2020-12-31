В обед в отель «Сафьян» в Казани пришла босоногая девушка с ребенком на руках, она попросила заселить ее бесплатно, так как у нее проблемы с деньгами. Позже появились некоторые подробности ее появления.

«Ее 6-месячного ребенка забрала бабушка, которую нашли сотрудники опеки. Девушка зашла в отель без сил и потеряла сознание, а когда пришла в себя стала просить номер», - пишет канал Mash Iptash.

Девушку подозревают в употреблении наркотиков, сейчас она находится в руках медиков.

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