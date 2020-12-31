2020 год запомнился россиянам серьезными потерями в рядах известных персон. Не все из них погибли от последствий ковида, однако все остались в памяти. Ушел из жизни писатель-сатирик и народный артист Михаил Жванецкий, от рака скончался любимый "Воронин" страны Борис Клюев, не стало артиста Армена Джигарханяна, прославившегося благодаря трилогии "Неуловимых мстителей" и культовому фильму СССР "Место встречи изменить нельзя". Покинули нас Валентин Гафт из "Семнадцати мгновений весны" и Александр Курляндский - человек, подаривший советским детям "Ну, погоди!" Многих потеряла и наша республика.

Редакция ProKazan.ru решила вспомнить тех, кто много сделал для Татарстана, однако не смог перешагнуть рубеж 2020-го года. О них и их заслугах читайте в материале ProKazan.ru.

Кого потеряла культура?

Сильнее всего в 2020-ом году пострадала татарстанская культура. Теряла она заслуженных артистов, композиторов и писателей и, что самое страшное, продолжает их терять в последние дни декабря. Так, всего несколько дней до Нового года не дожил народный артист РТ и России Камиль Файзрахманов. Более 40 лет он трудился звукорежиссером, отдав последние годы театру оперы и балеты имени Мусы Джалиля. За пару дней до его смерти, 24 декабря, скончался и Лоренс Блинов - советский и российский композитор, а также доктор философии, поэт и профессор Всемирной академии наук, изящных искусств и культуры в Сан-Франциско. За годы своей деятельности Блинов успел освоить практически все музыкальные жанры - только на оперу и балет не хватило времени. В этот же день скончался от пневмонии в возрасте 78-ми лет народный артист Татарстана и заслуженный артист России Айдар Хафизов. Он работал во многих культурных заведениях Казани. Был и актером Театра имени Галиаскара Камала, и артистом Татгосфилармонии, и режиссером народного театра ДК имени Ленина, и даже успел поработать администратором Кукольного театра. Смерть от коронавируса у него пока не подтвердили, однако известно, что в последние дни он сильно болел и находился в реанимации. Еще одна смерть, потрясшая декабрь, - кончина Рафаэля Ильясова, знаменитого татарстанского певца. При его участии на пленку были записаны десятки народных песен, которые впоследствии пополнили фонотеку республиканского радио.

Ранее, в ноябре, скончался еще один исполнитель национальных песен Равиль Харисов, а также ушел из жизни заслуженный артист театра кукол "Экият" Даниил Утешев. В октябре этого года не стало народной артистки и хормейстера Государственного ансамбля песни и танца Венеры Гараевой, которая перенесла ковид незадолго до гибели. В июле ушел из жизни Альберт Асадуллин - профессор консерватории, искусный виолончелист и участник Государственного квартета Татарстана, который гастролировал по всему миру. В марте нас покинули татарский поэт и журналист Роберт Миннуллин и 96-летняя легенда музейного дела Стелла Писарева. Она 39 лет возглавляла Музей истории Казанского университа. Именно под ее началом были организованы все университетские выставки, семинары, научно-практические конференции. Кроме этого, Писарева работала в Государственном музее РТ и музее имени Горького и Шаляпина. Неудивительно, что в 2017 году она стала женщиной года в республике.

Кроме нее в самом начале января скончалась еще одна известная женщина республики - писательница, кандидат филологических наук и пресс-секретарь Академии наук РТ Маргарита Небольсина. Такого количества смертей среди деятелей культуры в этом году не ожидал никто.

Коронавирус и врачи

Однако пострадала не только культура. Еще одной сферой, утратившей в этом году многих своих лидеров, стала медицина. За 2020-ый год ушли из жизни заслуженный врач Татарстана, заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 Детской республиканской клинической больницы Игорь Закиров, кандидат медицинских наук и один из руководителей "Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы" Розалия Газизова, а на 81-ом году жизни скончался ветеран отрасли здравоохранения Нил Халфиев. Он один из тех людей, по инициативе которых в больницах обычно происходят улучшения. Например, Халфиев добился оснащения многих кабинетов РКБ современной рентгеновской аппаратурой. Кроме того, он написал "Краткий русско-татарский словарь для работников здравоохранения" - пособие, которым и по сей день пользуются в работе врачи и студенты-медики. Еще одна смерть, потрясшая медицину в этом году, - кончина Рашита Миннетдинова. Известный казанский врач скончался в Бангладеше, где в период пандемии занимался организацией медицинской службы. Он подхватил болезнь, однако оправиться от нее не смог - пенсионный возраст сыграл свою роль.

Смерти в спорте

Не менее значительны и потери Татарстана в спорте. Пока весь мир оплакивает гибель легендарного футболиста Диего Марадоны и баскетболиста Коби Брайнта, республика скорбит об уходе самого известного в татарском мире борца, чемпиона мира Ильяса Галимова. Сильного и здорового спортсмена подкосили осложнения после перенесенного им ковида. Последние дни Галимов находился в тяжелом состоянии, его организм не смог выдержать нагрузки. Похоронить спортсмена решили в селе, где он провел свое детство. Пострадал в этом году и футбол. Казанский "Рубин" потерял один из самых ярких нападающих в истории клуба и по совместительству своего бывшего начальника и главного тренера команды Мурада Задикашвили. Известно, что казанец скончался после продолжительной болезни. Ему было 73 года.

Смерти церковных лидеров

За 2020-ый год несколько известных личностей потеряла и православная церковь Татарстана. В ноябре умерли сразу два духовных наставника - старейший клирик Казанской епархии Николай Ушаков и митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, который, по неподтвержденной информации, скончался от коронавируса.

Кто ушел из жизни среди ученых?

Подобная ситуация произошла и в науке. КФУ лишился профессора, академика Академии Наук РТ Владимира Галкина, которого считают крупнейшим специалистом в области органической и элементоорганической химии, а также Петра Блажко - кандидата юридических наук и доцента кафедры теории и истории государства и права.

Правоохранители и судьи

Не менее значительно подкосились после потерь в рядах и силовые структуры. Среди погибших - Виктор Гусев, заслуженный юрист Татарстана, который занимал должность заместителя начальника уголовно-судебного управления прокуратуры РТ, почетный работник прокуратуры России, заслуженный юрист Татарстана и бывший первый зампрокурора республики Марсель Мусин, экс-прокурор Татарстана Кафиль Амиров. Последний возглавлял республиканскую прокуратуру 13 лет и "воспитал" немало учеников, ставших во главе прокуратур и следствия целого ряда регионов России. Скончался в этом году и военный комиссар Приволжского и Вахитовского районов Шамиль Ханнанов, а также судья Вахитовского районного суда Казани Рузиля Багавова.

Смерть в СМИ

Широкий резонанс вызвала смерть известного в Татарстане телережиссера Ильсура Садыкова. Он много лет проработал на канале ГТРК "Татарстан", записал десятки программ с эстрадными исполнителями, был автором и собственных программ, например, "Хеберлер" - новости на татарском языке. Последние годы Садыков работал на ТНВ. По официальной версии, скончался он после тяжелой болезни, однако есть предположения, что именно коронавирус подкосил 56-летнего телережиссера.

Умер герой Советского Союза

Еще одна громкая смерть, которая огласила Казань в этом году, - это кончина героя Советского Союза, участника Парада Победы 24 июня 1945 года Бориса Кузнецова. Он совершил подвиг на Днепре, когда на самодельном плоту под вражеским огнём переправился на другой берег реки и наладил связь между двумя оторванными друг от друга отрядами. Солдат был дважды ранен, но продолжал оставаться в строю. Недалеко от деревни Кузнецов вступил в контратаку с немцами, и вместе с несколькими пехотинцами ему удалось развернуть 45-миллиметровую пушку, направить на врага и открыть шквальный огонь. До своего 95-летия он не дожил всего полтора месяца.

Трагедия с Хайруллиным и смерти в сфере управления

Самой же громкой трагической смертью в 2020 году стала гибель депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина. Он известен тем, что создал 156 предприятий - открыл производство некогда популярного лимонада "Кристина" и пива "Солодов", создал "Эдельвейс" и отель "Шаляпин", много сил вложил в проекты по сельскому хозяйству. 7 февраля его вертолет разбился под Лаишево по неустановленной причине (по версиям - плохая погода или технический сбой). Два других пассажира, пилот и помощник, выжили, чиновника же буквально придавило к земле вертолетом. Гибель Хайруллина взбудоражила не только жителей республики, но прокатилась эхом по всей стране.

Кроме него аппарат управления Татарстана потерял Дмитрия Кадыкеева, начальника Управления административно-технической инспекции Исполкома Казани, а также депутата Госсовета Габделхая Каримова и заместителя председателя Комитета по транспорту города Казани Николая Стукалова.