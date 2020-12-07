7 декабря на 66 году ушла из жизни Рузиля Багавова судья Вахитовского районного суда Казани. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«За время трудовой деятельности Рузиля Киямовна рассмотрела не одну тысячу гражданских и административных дел. Коллеги ее уважали и ценили за профессионализм, силу воли, принципиальность и ответственность», - говорится в сообщении.

Она работала судьей в Вахитовском суде с 1987 года, общий трудовой стаж составил более 47 лет.

О причинах смерти не сообщается.