В Казани после болезни скончался известный телережиссер Ильсур Садыков

На 57-м году жизни в Казани умер телережиссер Ильсур Садыков. Последние годы своей жизни он работал на канале ТНВ.

Свой путь на телевидении Садыков начал в 1985 году, будучи еще студентом, а в начале 90-х работал уже в качестве телережиссера. Ильсур Садыков записал десятки творческих вечеров и концертов, в том числе, со звездами российской эстрады, стоял у истоков создания творческого объединения "ТОН", был автором и режиссером ряда различных проектов.

Как сообщает ГТРК "Татарстан", Садыков скончался после болезни накануне, 7 ноября. Выражаем соболезнования родным и близким Ильсура Садыкова.