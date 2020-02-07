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18:42, сегодня
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18:12, сегодня
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Фото: © МЧС РФ/РИА Новости (архив)

Под Казанью разбился вертолет с тремя людьми, летевший в Матюшино

Cегодня, 18:42 2939 16 Автор: prokazan.ru

Под Казанью упал вертолет с тремя людьми на борту. Сегодня, 7 февраля, в 16:21 в МЧС РТ поступило сообщение от диспетчера Самарского зонального центра единой системы организации воздушного движения. Он сообщил, что вертолёт Bell 407 №01893 не произвёл отметку в пункте назначения в н.п. Матюшино. Он следовал из поселка Левашево Алексеевского района.

В пресс-службе МЧС РТ сообщили, что обнаружено возможное местонахождение вертолёта Bell 407 №01893​ в​ ​ 6 км юго-восточнее г. Лаишево​ Лаишевского муниципального района. ​ ​ ​ В 17.40 к месту возможного происшествия убыло судно на воздушной подушке во главе с начальником Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона. В 17.44 к месту убыл Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Татарстан полковник внутренней службы Ирек Кадамов.

Как утверждает "Бизнес Online" со ссылкой на собственные источники, вертолет принадлежал депутату Госдумы Айрату Хайруллину. 

РИА Новости со ссылкой на представителя Приволжской транспортной прокуратуры Майю Иванову сообщают, что вертолет Bell 406 принадлежит компании "Восток Транс", предварительно, один человек выжил, судьба других неизвестна. По данным издания, вертолет спасателей не может приземлиться рядом с местом катастрофы.

Айрат Хайруллин - российский экономист, мультимиллионер, предприниматель, государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ IV, V, VI и VII созывов. Член фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по аграрной политике.

 

комментарии

Горожанин
6
07 февраля 2020
18:56
Что то нехорошо начинается этот високосный год
Горожанин
3
07 февраля 2020
19:01
Опять продлжается, ЕРасы в пятницу гоняются на охоту на вертушке.. Жалко ли? Ответ неоднозначный
Горожанин
4
07 февраля 2020
19:02
Говорят погиб один и это сам Хайруллин, а двое остальных вроде живы, Так что как то и не особо жалко
Халева
2
07 февраля 2020
19:03
Прощай Тотоша! Встретимся в аду.
Горожанин
0
07 февраля 2020
19:05
Хайруллин-то как раз и разбился насмерть...
Горожанин
2
07 февраля 2020
19:09
ну и прально хулэ. туда и дорога
Горожанин
2
07 февраля 2020
19:14
Его заждались в аду
Горожанин
0
07 февраля 2020
19:16
передел бизнеса? кто тогда следующий?
Горожанин
0
07 февраля 2020
19:32
Хоть немного, но ворьём меньше стало.
Горожанин
0
07 февраля 2020
19:37
Все еще только начинается
В ответ на комментарий пользователя
Что то нехорошо начинается этот високосный год
Развернуть
Любимый пекинес
0
07 февраля 2020
19:40
На охоту что ли летели? Или в обход пробок? Всем воздается по заслугам.
Горожанин
0
07 февраля 2020
19:45
Обычное дело заказали.
Горожанин
0
07 февраля 2020
19:47
Просто долетался.
В ответ на комментарий пользователя
На охоту что ли летели? Или в обход пробок? Всем воздается по заслугам.
Развернуть
Горожанин
1
07 февраля 2020
19:55
Афтор жжет, в натуре, если бы написал летел в Осиново, комментов было бы намного скромнее..
Горожанин
0
07 февраля 2020
20:00
В списке Forbes не числится. Мульти- пультимиллионер рублевый.
Ray
0
07 февраля 2020
20:20
Богатые тоже плачут

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