Под Казанью разбился вертолет с тремя людьми, летевший в Матюшино

Под Казанью упал вертолет с тремя людьми на борту. Сегодня, 7 февраля, в 16:21 в МЧС РТ поступило сообщение от диспетчера Самарского зонального центра единой системы организации воздушного движения. Он сообщил, что вертолёт Bell 407 №01893 не произвёл отметку в пункте назначения в н.п. Матюшино. Он следовал из поселка Левашево Алексеевского района.

В пресс-службе МЧС РТ сообщили, что обнаружено возможное местонахождение вертолёта Bell 407 №01893​ в​ ​ 6 км юго-восточнее г. Лаишево​ Лаишевского муниципального района. ​ ​ ​ В 17.40 к месту возможного происшествия убыло судно на воздушной подушке во главе с начальником Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона. В 17.44 к месту убыл Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Татарстан полковник внутренней службы Ирек Кадамов.

Как утверждает "Бизнес Online" со ссылкой на собственные источники, вертолет принадлежал депутату Госдумы Айрату Хайруллину.

РИА Новости со ссылкой на представителя Приволжской транспортной прокуратуры Майю Иванову сообщают, что вертолет Bell 406 принадлежит компании "Восток Транс", предварительно, один человек выжил, судьба других неизвестна. По данным издания, вертолет спасателей не может приземлиться рядом с местом катастрофы.

Айрат Хайруллин - российский экономист, мультимиллионер, предприниматель, государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ IV, V, VI и VII созывов. Член фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по аграрной политике.