18 декабря в Татарстане на 84 году жизни скончался почетный работник прокуратуры России, заслуженный юрист Татарстана, бывший первый зампрокурора республики Мусин Марсель Саетович. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

«Марсель Саетович родился 9 февраля 1937 года, службе в прокуратуре отдал более 33 лет. Он награжден медалями «Ветеран прокуратуры», «290 лет прокуратуре России», «Руденко», - говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается. Гражданская панихида состоится 18 декабря в 13:30 на мусульманском кладбище Марджани.

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