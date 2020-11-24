21 ноября умер заслуженный артист Татарстана Утешев Даниил. Об этом сообщили на странице театра кукол Казани «Экият».

«Коллектив театра кукол «Экият» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким по случаю его кончины. Это был выдающийся мастер сцены. Человек большой жизненной культуры, театральной эстетики, интеллигентности и доброты», - говорится в сообщении.

На странице сообщили, что артист создал более 100 персонажей на сцене театра. В комментариях пользователи пишут комментарии с соболезнованиями. О причинах смерти артиста не говорится. Ему было 69 лет.