Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался от коронавируса

20 ноября умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Об этом сообщили на странице группы «Православие в Татарстане».

«Архипастыри, клирики и паства Татарстанской митрополии скорбят в связи с безвременной кончиной приснопамятного владыки Феофана», - написали в посте.

По неподтвержденной информации митрополит скончался от коронавируса. Ему было 73 года.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью митрополита. Назначен митрополитом Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии 13 июля 2015 года

«Приношу глубочайшие соболезнования в связи с кончиной митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Огромная потеря... скорбим», - написал президент.

Напомним, в выходные скончался старейший служитель Казанской епархии.