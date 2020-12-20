Сегодня, 20 декабря, в возрасте 62-х лет скончался заслуженный юрист Республики Татарстан Виктор Владимирович Гусев. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры РТ.



Виктор Владимирович начал службу в органах прокуратуры в 1982 году в должности помощника прокурора Вахитовского района. Был также народным судьей, прокурором отдела по надзору за расследованием преступлений (№ 2) прокуратуры Республики Татарстан, заместителем начальника отдела по надзору за расследованием особо важных дел в прокуратуре республики МВД. В последние годы занимал должность главы уголовно-судебного управления прокуратуры РТ.

Его заслуги отмечены нагрудным знаком "За безупречную службу" (2011) и медалью Руденко (2016). Коллеги также вспомнили, что Гусев всегда отличался собственным мнением интеллигентностью и профессионализмом.

О том, что являлось причиной гибели заслуженного юриста, в ведомстве не сообщили.



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