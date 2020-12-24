24 декабря в Татарстане скончался Лоренс Блинов, советский и российский композитор, философ, поэт и педагог. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

«Лоренс Блинов – редкий представитель сообщества композиторов Татарстана, владеющий энциклопедическими знаниями в самых разных областях искусства и культуры – музыки, поэзии и литературы, философии и педагогики. Министерство выражает глубочайшие соболезнования родным и близким композитора», - сообщает пресс-служба.

Композитору было 84 года.

Справка:

В 1961 году Блинов оканчивает Казанское музыкальное училище по классу композиции, а в 1966 году — Казанскую государственную консерваторию. С 1965 года преподавал теоретические предметы в специализированной музыкальной школе-десятилетке при Казанской консерватории.

С 1985 г. Принял участие в создании Клуба гармонического самораскрытия личности «Восхождение» при Казанском Доме учёных более десяти лет являясь его председателем

К другим новостям:

- Все больше детей заражается коронавирусом. В оперштабе Татарстана рассказали о статистике за сутки.