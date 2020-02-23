Скончался экс-прокурор Татарстана Кафиль Амиров

Сегодня на 71-м году жизни скончался бывший прокурор Татарстана Кафиль Амиров. Смерть наступила около часа назад, сейчас родные решают вопрос о месте и времени похорон, сообщает «Татар-информ».

Кафиль Амиров родился 24 мая 1949 года в деревне Нариман Теньковского района (ныне Верхнеуслонский район) Татарской АССР. Окончил Харьковский юридический институт в 1972 году.

Работал следователем в прокуратуре Сармановского района, старшим следователем прокуратуры ТАССР, прокурором Вахитовского района Казани и первым заместителем прокурора Казани. Позже занимал пост заместителя прокурора республики.

В 2000 году Амиров был назначен на пост прокурора Татарстана, в 2013 году ушел в отставку в связи с выходом на пенсию.

Соболезнуем родным и близким.