В Казани скончался заслуженный артист РФ Альберт Асадуллин. Причина смерти не названа

В Казани на 71-м году жизни скончался профессор консерватории, заслуженный артист РФ и народный артист Татарстана Альберт Асадуллин. Об этом сообщают в Министерстве культуры республики, причина смерти не называется.

"Татарстанская культура понесла невосполнимую утрату. Ушел из жизни Альберт Ахатович Асадуллин - выдающийся виолончелист, яркий представитель отечественной исполнительской школы и авторитетный педагог. Настоящий мастер и творец, мудрый наставник, он посвятил себя классическому музыкальному искусству, щедро дарил окружающим свой талант и вдохновение. Альберта Ахатовича Асадуллина отличали беззаветное служение любимому делу, преданность профессии и высокое чувство общественного долга. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах близких и друзей, многочисленных учеников, коллег и поклонников", - говорится в некрологе.

С 2010 года Асадуллин заведовал кафедрой виолончели, альта и контрабаса Казанской консерватории, являлся лауреатом ряда премий, гастролировал в составе Государственного квартета Республики Татарстан гастролировал в разных городах России, Германии, Франции, Финляндии, Голландии, Чехии, Италии, Словакии, Великобритании, США, Японии, Австралии, Малайзии, Индии, Кувейта, Сирии, Саудовской Аравии, Турции и другим странам.

Напомним, ранее также стало известно о смерти гендиректора "Казанский Гипронииавиапром" Бориса Тихомирова.