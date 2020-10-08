Заслуженный врач Татарстана судмедэксерт Розалия Газизянова скончалась

7 октября стало известно, что скончалась Розалия Газизянова заслуженный врач Татарстана, кандидат медицинских наук, замначальника ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Ей было 58 лет. Прощание состоится 9 октября в 09:00, во дворе здания Бюро судебно-медицинской экспертизы (ул.Сибирский тракт, д.31 а).

СПРАВКА

Розалия Мунировна Газизянова родилась 11 января 1968 года. В 1998 году окончила лечебный факультет КГМИ им. Курашова. Работала врачом судмедэкспертом отдела экспертизы трупов. В 2004 году стала замначальника врача судебно-медицинского эксперта РБСМЭ. В 2014 году получила степень кандидата медицинских наук.

Напомним, не так давно умер автор русско-татарского словаря для врачей, известный в Татарстане медик Нил Халфиев.