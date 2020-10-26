В Татарстане умерла народная артистка республики Венера Гараева. Она перенесла коронавирус

На 77-м году жизни умерла народная артистка Татарстана, хормейстер Государственного ансамбля песни и танца республики Венера Гараева. Об этом сообщили в сообществе ансамбля во «ВКонтакте».

«Коллектив ансамбля выражает глубокие соболезнования родным и близким. Церемония прощания состоится 27 октября в 08:30 по адресу ул. Татарстан, д.52 (во дворе дома).», - говорится в сообщении.

Ранее, певица Дина Гарипова открывала сбор на лечение народной артистки. Оказалось, женщина перенесла коронавирус.

«Венере Хасановне Гараевой была сделана сложнейшая операция, необходимость в которой возникла из-за последствий короновируса, который нанес сильнейший удар по здоровью. Средства требуются на реабилитацию», - писала Дина.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировали 45 случаев заражения коронавирусом.